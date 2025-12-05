پخش زنده
رئیس کل دادگستری مازندران بر لزوم رفع موانع توسعه زیرساختهای ارتباطی با استفاده از اختیارات قضایی در صورت لزوم تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رئیس کل دادگستری مازندران، در جلسه هماهنگی شورای توسعه ارتباطات استان بر رفع موانع توسعه زیرساختهای ارتباطی برای کمک به حقوق ارتباطی مردم تاکید کرد.
عباس پوریانی گفت: ارتباطات و فناوری نقش بسیار مهمی در توسعه استان دارد، دادگستری مازندران نیز در تمامی امورات زیربنایی استان که مرتبط با حقوق مردم است ورود کرده و پیگیر رفع موانع وچالشها خواهد شد.
رئیس کل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: دغدغهها و مسائل توسعه زیرساخت ارتباطی استان و موضوعات مهم شهرستانها را میتوان با همکاری، همراهی و در مواردی که نیاز به دستور قضایی باشد با دستور روسای حوزههای قضایی و دادستانها بر طرف کرد.
پوریانی با بیان اینکه کمک به توسعه همه جانبه استان وظیفه همه دستگاه هاست افزود: مردم استان به دفعات، خواستار رعایت استانداردها در نصب دکلهای مخابراتی شدهاند و گلایه مندی خود را به دستگاه قضایی اعلام کردند بر این اساس نظارت بر رویه احداث و نصب دکلهای مخابراتی ضروری است و باید قبل از نصب دکلها نسبت حفظ سلامت مردم و تست گرفتن از درصد تشعشعات اقدام شود.
در ادامه مدیرکل پست استان، مدیر ارتباطات زیرساخت، سرپرست مخابرات منطقه مازندران و مدیران و نمایندگان شرکتهای خدمات ارتباطی ایرانسل، رایتل و.. به بیان چالشها و مشکلات خود در حوزههای مختلف اعم از توسعه ارتباطات روستایی، هوش مصنوعی، فیبر نوری، توسعه تلفن همراه شهری و روستایی و ممانعتهای مردمی در نصب دکلها پرداختند و عالیترین مقام قضایی استان نیز در راستای کمک به توسعه زیرساختهای استان طی تماس تلفنی در مورادی که نیاز به پیگیری قضایی بود دستورات لازم را صادر کرد.