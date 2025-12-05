پخش زنده
استخر شهدای غواص تربتحیدریه امروز با حضور وزیر ورزش و جوانان به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، این طرح ورزشی با هدف توسعه زیرساختهای ورزشهای آبی شهرستان و افزایش سرانه ورزش در منطقه ساخته شده و برای ساخت آن بیش از ۵۰۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات دولتی و بخشی از مالیات پرداختی مؤدیان هزینه شده است.
احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان در حاشیه این مراسم با اشاره به اهمیت گسترش اماکن ورزشی استاندارد در شهرستانها گفت:
سرمایهگذاری در حوزه ورزش علاوه بر ارتقای سلامت عمومی، نشاط اجتماعی و رشد استعدادهای جوان را نیز به همراه دارد.
وی همچنین در جریان سفر خود به تربتحیدریه از مجموعههای ورزشی آزادی، تختی و پیست اتومبیلرانی و موتورسواری شهرستان بازدید کرد و با بررسی نیازها و ظرفیتهای این اماکن، برای رفع کاستیها و توسعه امکانات ورزشی با همکاری بخش خصوصی قول مساعد داد.