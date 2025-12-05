به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از پاون، علیرضا جزء قاسمی، معاون نظارت بر بهره‌برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در تشریح وضعیت کنونی منابع آب ایران اظهار داشت: سال آبی گذشته بیش از ۲۳ استان با درجات مختلفی از خشکسالی دست‌وپنجه نرم کردند که این شرایط به‌ویژه تأمین آب شرب و بهداشت مردم را در بسیاری از شهر‌ها و روستا‌ها با چالش جدی روبه‌رو کرد.

معاون نظارت بر بهره‌برداری آبفا به تغییرات اقلیمی اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: بارش‌ها به جای برف به باران‌های شدید و کوتاه‌مدت تبدیل شده که اولاً پراکنش زمانی و مکانی مطلوبی ندارد و ثانیاً فرصت نفوذ در خاک و تغذیه سفره‌های زیرزمینی را فراهم نمی‌کند. این شرایط باعث شده بخشی از منابع آبی سطحی عملاً از دست برود و منابع زیرزمینی نیز با کاهش جدی ذخایر مواجه شوند.

وی در راستای تشریح برنامه‌های وزارت نیرو برای عبور از تنش آبی سال گذشته گفت: تعداد شهر‌های دارای تنش در ابتدای سال آبی ۴۳ شهر بود و با کاهش بارش‌ها این رقم به بیش از ۸۷ شهر رسید اما با مجموع ۱۸۷ پروژه که در محور‌های مختلف تعریف شده بود توانستیم تابستان را بدون اختلال جدی در شبکه‌های آب‌رسانی پشت سر بگذاریم.

جزء قاسمی با بیان اینکه اجرای این پروژه‌ها نیازمند اعتباری بالغ بر ۳۰ همت بوده است تصریح کرد: به علت محدودیت‌های مالی، تنها حدود یک‌سوم این میزان از محل منابع جاری شرکت‌ها، اعتبارات تملک دارایی و منابع بحران تأمین شد.

وی افزود: تاکنون برای نزدیک به ۲۴ استان پروژه‌های جدید تعریف شده و بیش از ۲۸۰ پروژه در حوزه‌های مختلف مانند تأمین آب، انتقال، ذخیره‌سازی، ارتقای کیفی آب، تصفیه، مدیریت تقاضا و توزیع در دست برنامه‌ریزی و اجراست.

جزء قاسمی میزان اعتبار مورد نیاز برای اجرای این پروژه‌ها را بیش از ۵۰ همت اعلام کرد و بیان داشت: با وجود امید به نزولات جوی، ما برنامه‌ریزی‌ها را بر اساس بدترین سناریوی ممکن انجام داده‌ایم تا حتی در صورت کاهش بارش‌ها نیز تأمین آب شرب پایدار و باکیفیت برای هموطنان تضمین شود.