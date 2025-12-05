پخش زنده
امروز: -
امام جمعه مهاباد با اشاره به کشته شدن ابوشباب، از نیروهای مزدور رژیم صهیونیستی، تأکید کرد که چنین سرنوشتی در انتظار همه عاملان جنایات در غزه خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، ماموستا عبدالسلام امامی، خطیب نماز جمعه مهاباد، در خطبههای این هفته با گرامیداشت مقام شهدا گفت: مادران و همسران شهدا عزیزترین افراد خود را برای دفاع از آبوخاک و سرزمینشان تقدیم ایران اسلامی کردند و این ایثار باید همواره مورد تقدیر همگان قرار گیرد.
ماموستا امامی در بخش دیگری از سخنان خود، با تبریک فرا رسیدن ۱۳ آذر، روز بیمه، اقدام دولت در راهاندازی بیمه روستاییان و عشایر را یکی از گامهای مهم در حوزه حمایتهای اجتماعی عنوان کرد.
وی همچنین با اشاره به ۱۶ آذر، روز دانشجو، دانشجویان را موتور اصلی پیشرفت کشور دانست و تأکید کرد: ساختار آینده ایران مرهون تلاش، علمآموزی و آگاهی دانشجویان است.
خطیب نماز جمعه مهاباد سپس به خبر کشته شدن «ابوشباب»، از نیروهای مزدور رژیم صهیونیستی، اشاره کرد و گفت: سرنوشت همه افرادی که دستشان به خون بیش از ۷۰ هزار شهید غزه آلوده است، چیزی جز این نخواهد بود.
امام جمعه مهاباد در بخش دیگری از خطبههای نماز جمعه به اصول بازاریابی در دین اسلام پرداخت و با انتقاد شدید از گرانفروشی و احتکار برخی فروشندگان و بازرگانان، خواستار رعایت انصاف و پرهیز از سودجوییهای غیرقانونی شد.