به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، پاییز دراین روستا در ۲۵ کیلومتری شهر کلات،با باغات گردو، سیب، بِه و ده‌ها گونه میوه، نه یک فصل… بلکه یک نقاشی زنده است.

آنچه پاییز سینی‌کهنه را تماشایی‌تر می‌کند، وجوددرختان چنار و سایر گونه‌های غیرمثمر است؛ درختانی که برگ‌هایشان در این فصل به طیفی از طلایی، قرمز و نارنجی تبدیل می‌شود.

پاییز در روستای سینی کهنه، حکم یک آلبوم هزاررنگ طبیعت را دارد.

عکس: سید رسول عزیزی