پاییز رویایی روستای گردشگری سینیکهنه شهرستان کلات
روستای گردشگری سینیکهنه، یکی از چشمنوازترین مناطق گردشگری کلات به شمار میرود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، پاییز دراین روستا در ۲۵ کیلومتری شهر کلات،با باغات گردو، سیب، بِه و دهها گونه میوه، نه یک فصل… بلکه یک نقاشی زنده است.
آنچه پاییز سینیکهنه را تماشاییتر میکند، وجوددرختان چنار و سایر گونههای غیرمثمر است؛ درختانی که برگهایشان در این فصل به طیفی از طلایی، قرمز و نارنجی تبدیل میشود.
پاییز در روستای سینی کهنه، حکم یک آلبوم هزاررنگ طبیعت را دارد.
عکس: سید رسول عزیزی
