به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان،آیت‌الله شعبانی موثقی، افزود: این رزمایش با مشارکت ۱۰ کشور عضو پیمان شانگهای به فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برگزار شد.

امام جمعه همدان گفت: این رزمایش نشان‌دهنده اراده مشترک ده کشور آسیایی است که در چارچوب سازمان شانگهای، برای مقابله با تروریسم فراملی و تهدیدات مشترک وارد عمل شده‌اند. نکته مهم این رزمایش، نقش‌آفرینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مدیریت آن است؛ نیرویی که سال‌ها در خط مقدم مبارزه واقعی با تروریسم قرار داشته و امروز میزبان همکاری چندملیتی است.

خطیب جمعه همدان با اشاره به وعده الهی به مومنین در زمینه نصرت الهی تصریح کرد: در دوران کنونی با وجود اینکه دنیا از موشک‌های ایران در حیرت است، باز هم دست خداوند متعال تعیین‌کننده پیروز میادین است.

آیت‌الله شعبانی موثقی با اشاره به هجمه‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی دشمن به کشورمان، به ویژه در فضای مجازی، برای ضربه زدن به دین و دیانت مردم، بر هوشیاری مردم و مسئولان برای پیشگیری و مقابله با فضاسازی‌های دشمن تاکید کرد.

نماینده ولی فقیه در استان همدان در ادامه خطبه‌های نماز جمعه همدان با تاکید برضرورت صرف جویی و مصرف بهینه منابع در بخش‌های مختلف افزود: براساس آمار، تقریبا ۱۳۳ میلیون تن محصولات کشاورزی در کشور با مصرف بیش از ۹۰ درصد منابع آبی تولید می‌شود، اما متاسفانه ۲۳ درصد این محصولات از بین می‌رود، که این میزان ضایعات می‌تواند بیش از ۲۰ میلیون نفر را سیر کند.

آیت ا... شعبانی موثقی با بیان اینکه دورریز گوشت و مرغ برخی از رستوران‌های کشور در هفته بیش از ۴۰۰ کیلوگرم است، بر مصرف بهینه و درست آب، محصولات کشاورزی، برق، بنزین و سوخت تاکید کرد و گفت: شایسته نیست اسراف در کشور اسلامی ما از اتحادیه اروپا بیشتر باشد.

امیرحسین کاظمی، دبیر شورای تبیین بسیج دانشجویی استان همدان هم در سخنان پیش از خطبه ها، با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در خصوص اینکه دانشجو باید سیاسی باشد، اما سیاست زده نباشد، تصریح کرد: تفکر سازش با دشمن فقط با اتحاد و همدلی و ترویج فرهنگ مقاومت بی اثر می‌شود. نماینده جنبش دانشجوئی دانشگاه‌های استان همدان هم، بیانیه‌ای در زمینه هوشیاری بیشتر مردم برای مبارزه با دشمن در میدان جنگ ترکیبی و جنگ روایت ها، پس از برتری ایران در جنگ نظامی قرائت کرد.