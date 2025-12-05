به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ جلسه ستاد بازآفرینی با ریاست معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری و با حضور اعضای کارگروه در محل فرمانداری برگزار شد.

در این جلسه، موضوعات مرتبط با برنامه‌های بازآفرینی شهری مورد بررسی قرار گرفت.



در ابتدا، ضرورت تعریف پروژه‌های جدید در مناطق سکونتگاه‌های غیررسمی و بافت‌های فرسوده شهری و همچنین تعیین اولویت‌های خدمات‌رسانی به این مناطق مطرح و تبادل نظر شد.

براساس جمع‌بندی جلسه، مقرر شد دستگاه‌های خدمات‌رسان و ادارات مرتبط از جمله آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، و ورزش و جوانان نسبت به شناسایی و تعریف پروژه‌های مورد نیاز در محدوده‌های هدف اقدام نموده و پیشنهاد‌های خود را جهت پیش‌بینی و تأمین اعتبارات لازم ارائه کنند.

هدف اصلی این رویکرد، اجرای پروژه‌های مؤثر، هدفمند و کارآمد با مشارکت دستگاه‌های ذی‌ربط و در راستای بهبود شرایط زیست‌محیطی، افزایش سطح خدمات در مناطق فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی عنوان شد.