به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر مجتمع فرو کروم جغتای گفت: تیم آتش‌نشانی مجتمع فروکروم جغتای در هجدهمین المپیاد علمی و عملیاتی آتش‌نشانان شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (ایمپاسکو)، موفق شد در دو آیتم «کمترین خطای عملکردی» و «تیم برتر در آیتم آبرسانی» عنوان «شایسته قدردانی» را کسب کند.

خسرو جردی افزود: ۳۰ تیم از مجتمع‌های مختلف ایمپاسکو با حضور حدود ۲۰۰ آتش‌نشان از سراسر کشور در قالب مسابقات گروهی و انفرادی، توانمندی خود را در حوزه‌های ایمنی، امداد و عملیات آتش‌نشانی به نمایش گذاشتند.

وی گفت: این المپیاد سه‌روزه با هدف ارتقای فرهنگ ایمنی، افزایش آمادگی عملیاتی و تبادل تجربیات میان نیرو‌های آتش‌نشانی مجتمع‌های تابعه در منطقه گهرپارک شرکت گل‌گهر سیرجان برگزار شد.



