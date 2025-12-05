پخش زنده
معاون حل اختلاف دادگستری استان کرمان گفت: ۱۱ مددجو با تلاش کارکنان شورای حل اختلاف شهرستان شهربابک از زندان ازاد شده اند
به گزارش خبرگزاری صدا سیمای مرکز کرمان حجتالاسلام محمدامیر ابراهیمی در جریان بازدید از حوزه قضایی شهربابک، ضمن دیدار با کارکنان شورای حل اختلاف این حوزه قضایی، بر نقش شوراهای حل اختلاف در مراجع قضایی تاکید کرد.
وی اظهار داشت: در شهرستان شهربابک در حال حاضر یک شعبه شورای حل اختلاف ویژه زندان فعال میباشد که کارکنان آن شعبه موفق شدند در ۸ ماهه گذشته تعداد ۱۱ پرونده را به صلح و سازش منجر و در نتیجه آن تعداد ۱۱ زندانی با تلاش کارکنان آزاد و به جامعه بازگشتند که این دستاورد جلوهای از نگاه انسانی و اصلاحگرایانه شوراهای حل اختلاف است.
معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان کرمان همچنین عملکرد ستاد صبر را قابل توجه دانست و افزود: با فعالیت ۵۴ صلحیار در این حوزه، از مجموع ۶۵ پرونده ارجاعی به صلح یاران ، تعداد ۳۴ پرونده به سازش انجامید که نشاندهنده تأثیرگذاری صلحیاران این حوزه در ترویج فرهنگ گفتوگو و همدلی میباشد.
این مقام قضائی در ادامه، ورودی پروندهها در ۶ شعبه شورای حل اختلاف حوزه قضایی شهربابک را ۲۵۷ فقره اعلام کرد و گفت:در این مدت، ۲۴۹ پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته و ۷۱ پرونده نیز با مصالحه مختومه شده است.
معاون حل اختلاف دادگستری کل استان کرمان در پایان بر ضرورت تقویت فرهنگ مدارا و گذشت تأکید کرد و خواستار استمرار تلاشهای کارکنان در مسیر صلح اجتماعی شد.