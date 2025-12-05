به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، امام جمعه یاسوج در خطبه‌های نماز جمعه این شهر ۲۰ جمادی الثانی سالروز ولادت حضرت زهرا (س) روز زن و ولادت امام خمینی (ره) گرامیداشت و گفت: خداوند زن و مرد را از یک جنس و یک گوهر آفرید و این دو در پیشگاه پروردگار از لحاظ شخصیت فرقی ندارند.

آیت الله حسینی با قدردانی از سفر رئیس جمهور به استان افزود: آقای پزشکیان دلسوزانه، صادقانه، بدون دلبستگی به مقام و کرسی ریاست جمهوری دنبال خدمت به مردم، کشور و رفع مشکلات آنان است و داشتن چنین روحیه ایی خدمت گزاری شایسته تقدیر است.

آیت‌الله حسینی با بیان اینکه رئیس جمهور اهل شعار نیست و عملگراست افزود: از ۲۶ هزار میلیار تومان اعتبار اختصاص داده شده به استان در این سفر دوازده هزار میلیارد تومان در حوزه راه و شهرسازی، نه هزار میلیارد تومان در بخش‌های نیرو و انرژی، آموزش و پرورش و بهداشت، اختصاص داده شد که امید است با اختصاص و تامین به موقع این اعتبارات شاهد رونق اشتغال و سرمایه گزاری در استان باشیم.

نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به موضوع مطرح شده در جلسه رئیس جمهور بویژه در خصوص سد‌های ماندگان و خرسان ۳ اضافه کرد: همه مسئولان استانی، نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی، فعالان سیاسی، اقتصادی مجریان صدا و سیما، استاندار و امام جمعه هم پشت تریبون و هم در جلسات خصوصی صحبت‌های زیادی پیرامون خطرات این دو سد و شرایط موجود بیان کردند.

آیت‌الله حسینی ادامه داد: رئیس جمهور پس از شنیدن صحبت‌های مسئولان با بیان اینکه خط قرمز ما محیط‌زیست و منافع مردم است گفت: این موضوع از طریق کارشناسان پیگیری شده و طبق نظر کارشناسان در خصوص این دو سد به نفع محیط‌زیست و منافع مردم تصمیم گیری می‌شود.

وی با تبریک و گرامیداشت ۱۶ آذر روز دانشجو افزود: دانشجویان گرانقدر قبل از پیروزی انقلاب برای رهایی کشور از چنگال استعمارگران آمریکا و انگلیس در وسط میدان مبارزه با استکبار و استعمار بودند در این راه شهید دادند و در دوران پس از انقلاب برای تثبیت حکومت اسلامی در مقابل گروه‌ک‌ها ایستادند.

امام جمعه یاسوج با بیان اینکه دانشجویان در دوران جنگ تحمیلی هشت‌ساله نیز در وسط میدان جنگ ایثارگری کردند ادامه داد: امروز هم دانشجوبان برای مقابله با دشمنان، توطئه‌ها و فتنه‌ها و برای رشد و آبادانی و پیشرفت کشور در وسط میدان هستند

آیت‌الله حسینی با اشاره به هجدهم آذر، سالروز معرفی عراق به عنوان مسئول و آغازگر جنگ تحمیلی از سوی سازمان ملل در سال ۱۳۷۰ گفت: در دوران جنگ، ۸ ساله هیچ سازمان جهانی و بین‌المللی صدام را محکوم نکرد و فقط می‌خواست جنگ را یک طرفه متوقف کنیم و این خیانت‌هایی بود که استکبار جهانی علیه ملت ما انجام داد.

وی در بخش دیگیری از خطبه هابا اشاره با جایگاه زن در دین مبین اسلام گفت: نگاه خرافی به زن در گذشته و نگاه فرهنگ منحط غربی امروز، هر دو باطل است و زندگی عفیفانه زن یکی از نگاه‌های مهم اسلام است.

نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه رضاخان فکر کرد برای پیشرفت زنان، باید حجاب و عفاف را کنار زد و این خطای بزرگی است افزود: کسانی که امروز شعار «زن، زندگی، آزادی» به معنای بی‌بندوباری می‌دهند، خطای بزرگی را مرتکب می‌شوند.

آیت‌الله حسینی با بیان اینکه اندیشه نظام جمهوری اسلامی این خرافات را باطل کرده است؛ و زنان در مرتبه‌ای برابر در همه عرصه‌ها حضور دارند اضافه کرد: زنان محجبه، متدینه و متشرعه در فعالیت‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، انتخابات، به عنوان وزیر، وکیل و مدیر حضور دارند.

وی ادامه داد:رشد علمی زنان نشان می‌دهد که داشتند حجاب هیچ مانعی ایجاد نمی‌کند، بلکه یکی از عوامل رشد و بالندگی است.

امام جمعه یاسوج با بیان اینکه شخصیت زن اگر با حجاب، حیا و ایمان باشد، در همه عرصه‌ها بدون مانع می‌تواند رقابت و حضور داشته باشد گفت: اگر زن حجاب را انداخت، هزاران دام برای او پهن می‌کنند و به او اجازه فعالیت واقعی نمی‌دهند.