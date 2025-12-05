پخش زنده
امام جمعه شاهین دژ با تاکید بررسالت خطیر دانشجو در پیشبرد اهداف عالی آرمانهای انقلاب اسلامی دانشگاه رابهترین محل برای روشنگری و تبیین آرمانهای نظام خواند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ خطبههای نماز جمعه این هفته شاهین دژ به امامت حجت الاسلام مرادی امام جمعه شاهین دژ برگزار شد.
امام جمعه شاهین دژ با تبریک ۱۶ آذر روز دانشجو به رسالت خطیر دانشجو در پیشبرد اهداف عالی آرمانهای انقلاب اسلامی اشاره کرد وگفت:این روز، به یاد سه دانشجو که هنگام اعتراض به دیدار رسمی ریچارد نیکسون معاون رئیس جمهور وقت ایالات متحده آمریکا و همچنین از سرگیری روابط ایران با بریتانیا، در تاریخ ۱۶ آذر ۱۳۳۲ حدود چهار ماه پس از کودتای ۲۸ مرداد همان سال در دانشگاه تهران کشته شدند و با این حرکت تاریخی نام خودرا در تاریخ سیاسی کشورمان جاودان ساختند.
او همچنین به نقش دانشگاه در پیشبرد سیاستهای کلان نظام اشاره کرد وگفت: دانشگاه بهترین محل برای روشنگری و تبیین آرمانهای نظام مقدس مان میباشد.
امام جمعه شاهین دژ همچنین به موضوع حجاب و تحکیم پایههای خانواده اشاره کرد و افزود:خانواده بعنوان مهمترین رکن اجتماعی جامعه محسوب میشود که با تقویت مبانی دین بخصوص حجاب ما شاهد رشد و شکوفایی جامعه در تمام زمینهها خواهیم بود.