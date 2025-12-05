پخش زنده
دانشگاه حکیم سبزواری «دانشگاه برتر» هجدهمین جشنواره بینالمللی حرکت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، دانشگاه حکیم سبزواری با درخشش انجمنهای علمی دانشجویی خود در هجدهمین جشنواره بینالمللی حرکت موفق شد عنوان «دانشگاه برتر» این جشنواره را کسب کند.
معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه حکیم سبزواری گفت: دکتر سیمایی صراف، وزیر علوم، در اختتامیه هیجدمین جشنواره بین المللی حرکت، از دکتر علی تسنیمی، رئیس دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان «دانشگاه برتر» و خانم طیبه مهرآبادی، کارشناس برتر انجمنهای علمی هجدهمین جشنواره بین المللی حرکت این رویداد بین المللی تجلیل کرد.
هجدهمین جشنواره بین المللی حرکت با حضور ۴۰۰ دانشجوی نخبه، تلاشگر و امیدآفرین در تبریز برگزار شد..