به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، و بر اساس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان، هوای استان تا یکشنبه پیش رو، قسمتی تا نیمه ابری گاهی اوقات همراه با وزش باد ملایم و رشد ابر خواهد بود و در ساعاتی از بعدازظهر امروز جمعه تا اوایل روز شنبه، در نیمه جنوبی استان، با رگبار‌های پراکنده باران نیز همراه می‌شود.

از روز دوشنبه تا پایان هفته، سامانه‌ای نسبتاً قوی و بارشی به تناوب جو استان را تحت تاثیر می‌دهد.

این سامانه ضمن کاهش متوسط دمای هوا، در مجموع بارش‌های قابل توجهی، بخصوص برای نیمه غربی استان در پی دارد.