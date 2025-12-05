پخش زنده
امروز: -
سامانهای نسبتاً قوی و بارشی از روز دوشنبه تا پایان هفته جو استان کرمانشاه را تحت تاثیر قرار میدهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، و بر اساس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان، هوای استان تا یکشنبه پیش رو، قسمتی تا نیمه ابری گاهی اوقات همراه با وزش باد ملایم و رشد ابر خواهد بود و در ساعاتی از بعدازظهر امروز جمعه تا اوایل روز شنبه، در نیمه جنوبی استان، با رگبارهای پراکنده باران نیز همراه میشود.
از روز دوشنبه تا پایان هفته، سامانهای نسبتاً قوی و بارشی به تناوب جو استان را تحت تاثیر میدهد.
این سامانه ضمن کاهش متوسط دمای هوا، در مجموع بارشهای قابل توجهی، بخصوص برای نیمه غربی استان در پی دارد.