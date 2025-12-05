دانشجویان پیشران توسعه و پیشرفت کشور هستند و باید از ظرفیت دانشجویان در این زمینه بهره برد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زاهدان در خطبه‌های این هفته نماز جمعه گفت: باید از ظرفیت و توان دانشجویان در پیشبرد اهداف نظام بهره برد.

آیت الله محامی درادامه خطبه‌های نماز با اشاره به نقش مادران درمدیریت خانواده وتربیت فرزندان احترام به مادران جامعه را مهم خواند.

خطیب نمازجمعه زاهدان در ادامه خطبه‌های نمازجمعه به دسیسه‌های دشمنان علیه کشورمان با استفاده ازبرخی مشکلات اقتصادی و مسائل فرهنگی پرداخت و خواستار هوشیاری مردم براساس سنت‌های الهی دربرابر توطئه‌های دشمنان شد.

وی همچنین با اشاره به تداوم بحران خشکسالی وضرورت بهروری درمصرف بهینه آب خاطرنشان کرد: با وجود مشکلات ناشی از کم آبی و نبود بارندگی متاسفانه هنوز بخش زیادی ازجامعه کشورمان کمبود بارندگی و خشکسالی را جدی نگرفتند.

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان همچنین به اهمیت اقامه نماز طلب باران ازسوی مردم اشاره کرد و تصریح کرد: امید است با لطف الهی و درسایه دعا و نیایش مردم شاهد نزولات و رحمت الهی درمناطق مختلف استان و کشورمان باشیم.