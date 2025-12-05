به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی اداره آموزش و پرورش کیش اعلام کرد: براساس اعلام مدیریت بحران استانداری هرمزگان و پیشگیری از به شیوع بیماری آنفلوانزا، مهدکودک‌ها و پیش‌دبستانی‌های کیش، روز‌های شنبه ۱۵ و یکشنبه ۱۶ آذر غیر تعطیل و فعالیت مدارس هر سه مقطع تحصیلی در کیش غیرحضوری است.

مدیریت بحران استانداری هرمزگان از مردم درخواست کرد با رعایت کامل دستور‌های بهداشتی و مراقبت‌های لازم به قطع زنجیره انتقال بیماری آنفلوانزا کمک کنند.