روابط عمومی اداره آموزش و پرورش کیش از غیر حضوری شدن فعالیت مدارس کیش خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی اداره آموزش و پرورش کیش اعلام کرد: براساس اعلام مدیریت بحران استانداری هرمزگان و پیشگیری از به شیوع بیماری آنفلوانزا، مهدکودکها و پیشدبستانیهای کیش، روزهای شنبه ۱۵ و یکشنبه ۱۶ آذر غیر تعطیل و فعالیت مدارس هر سه مقطع تحصیلی در کیش غیرحضوری است.
مدیریت بحران استانداری هرمزگان از مردم درخواست کرد با رعایت کامل دستورهای بهداشتی و مراقبتهای لازم به قطع زنجیره انتقال بیماری آنفلوانزا کمک کنند.