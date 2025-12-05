با حضور نماینده ولی فقیه درآذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه از تعدادی از روسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان که در زمینه عملکرد شاخص و نیز صلح و سازش برگزیده بودند تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ نشست هم اندیشی مدیران قضایی آذربایجانغربی با حضور نماینده ولی فقیه دراستان و امام جمعه ارومیه برگزار شد .

حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ارومیه در این نشست با اشاره به ایام وفات حضرت‌ام البنین و تسلیت این ایام به بیان فضائل اخلاقی این بانوی عالمه و فهیمه پرداخت و گفت: اگر در کار‌ها نیت برای خداوند خالص گردد همه زندگی تبدیل به عبادت می‌شود و این عمل است که ذخیره آخرت شده و در روز قیامت انسان را نجات خواهد می‌دهد.

وی با ا تشکر از تلاش‌های بی وقفه دادگستری استان در تامین امنیت و آرامش مردم افزود: رویکرد‌های خوب دستگاه قضایی استان با قوت و قدرت ادامه پیدا کند که هم رضایت مردم و هم خداوند متعال در همین امر است

ناصر عتباتی هم در این نشست با قدرانی از حمایت‌های ا معنوی نماینده ولی فقیه در استان از مجموعه قضایی استان گزارشی اجمالی از تلاش‌های مجموعه قضایی استان در حوزه‌های فرهنگی و برخورد با هنجارشکنی‌های عامدانه و قبح شکنی‌های حوزه عفاف و حجاب و حوزه‌های فرهنگی پرداخت و گفت:دستگاه قضایی استان در برخورد با هنجار شکنان مماشات نخواهد کرد و برخورد‌های بازدارنده با عوامل قبح شکن معمول خواهد شد.

در انتهای این نشست، از تعدادی از روسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان که در زمینه عملکرد شاخص و نیز صلح و سازش موفق عمل کرده بودند با اهدای لوح سپاس تجلیل

شد.