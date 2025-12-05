امام جمعه بوکان گفت: امروز صرفه جویی و قناعت در منابع انرژی و تجدید ناپذیر وظیفه دینی و اخلاقی و نیاز جامعه است .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ امام جمعه بوکان در خطبه‌های نمازجمعه این هفته با اشاره به لزوم مبارزه با اسراف و صرفه جویی در منابع انرژی و تجدید ناپذیر گفت: صرفه جویی یک وظیفه دینی و اخلاقی است و همه باید در رعایت آن توجه ویژه داشته باشند.

ماموستا ملا عباس احمدی تاکید کرد: اصلاح الگوی مصرف، نه فقط یک انتخاب اخلاقی، بلکه راهی ضروری برای جلوگیری از بحران آب و انرژی، تقویت امنیت غذایی، حفظ محیط‌زیست و افزایش تاب‌آوری کشور در برابر تهدید‌ها است.

وی در ادامه برنقش زنان و بانوان در تربیت صحیح فرزندان در خانواده و همچنین پیشرفت و تعالی جامعه اشاره کرده و بر لزوم ضرورت تاسی گرفتن از سیره و روش بانوان صدر اسلام تاکید کرد.