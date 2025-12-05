پخش زنده
کمیسیون اروپا در نخستین تصمیم رسمی خود برای برخورد با نقض «قانون خدمات دیجیتال» (DSA)، شرکت «ایکس» متعلق به ایلان ماسک را بهدلیل طراحی فریبکارانه نشان آبی، شفاف نبودن در تبلیغات و ایجاد مانع در دسترسی پژوهشگران به دادههای عمومی، به پرداخت ۱۲۰ میلیون یورو جریمه کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کمیسیون اروپا اعلام کرد که استفاده «ایکس» از نشان آبی بهعنوان علامت «تأیید حساب» کاربران، ماهیتی گمراهکننده دارد، زیرا هر کاربری میتواند صرفاً با پرداخت هزینه، نشان آبی دریافت کند بدون آنکه هویت او بهطور واقعی و معنادار راستیآزمایی شود.
بهگفته کمیسیون، این وضع تشخیص اصالت حسابها را برای کاربران دشوار کرده و آنها را در معرض کلاهبرداری، جعل هویت و انواع دستکاریهای اطلاعاتی قرار میدهد.
کمیسیون اروپا همچنین تبلیغات «ایکس» را فاقد شفافیت و دسترسی لازم دانسته و یادآور شده است که این سامانه با تأخیرهای طولانی و کمبود اطلاعات کلیدی مانند محتوای آگهی، موضوع آن و هویت حقوقی پرداختکننده هزینه تبلیغ، عملاً امکان رصد کمپینهای جعلی، عملیات هماهنگ اطلاعاتی و تبلیغات گمراهکننده را برای پژوهشگران و جامعه مدنی محدود میکند.
بخش دیگری از تخلفات اعلامشده به کوتاهی «ایکس» در فراهمکردن دسترسی پژوهشگران به دادههای عمومی این پلتفرم مربوط میشود.
بر اساس اعلام کمیسیون، شرایط استفاده از خدمات و سازوکارهای داخلی «ایکس» عملاً مانع دسترسی مستقل پژوهشگران واجد شرایط شده و زمینه تحقیق درباره مخاطرات نظاممند در اتحادیه اروپا را تضعیف میکند.
کمیسیون اروپا برای اصلاح این روند، به «ایکس» ۶۰ روز کاری فرصت داده است تا تدابیر مشخص برای رفع استفاده فریبکارانه از نشان آبی و پایاندادن به نقض ماده ۲۵ قانون خدمات دیجیتال را اعلام کند.
این شرکت همچنین ۹۰ روز کاری فرصت دارد برنامه اقدام خود برای رفع نقض مواد ۳۹ و ۴۰ (بند ۱۲) این قانون، در حوزه تبلیغات و دسترسی پژوهشگران به دادهها را ارائه کند. در صورت تداوم عدمتمکین به این تصمیم، امکان اعمال جریمههای دورهای جدید نیز وجود دارد.