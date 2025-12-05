آزمون استخدامی قوه قضائیه با شرکت بیش از هزار و ۹۰۰ داوطلب در یاسوج برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، معاون آموزشی جهاد دانشگاهی استان کهگیلویه و بویراحمداز برگزاری آزمون استخدامی قوه قضائیه در استان خبر داد. رحمتالله صمدی با بیان اینکه این آزمون در سه حوزه در یاسوج برگزار شد، گفت: در این آزمون بیش از هزار و ۹۰۰ داوطلب برای استهدان در قوه قضائیه با هم رقابت کردند. صمدی با شاره به اینکه از مجموع شرکتکنندگان، ۹۸۰ نفر را بانوان و ۹۲۰ نفر را آقایان بودند، افزود: از نجموع این تعداد شرکت کننده براساس اعلام نیاز، ۷۴ نفر در استان پذیرفته میشوند. معاون آموزشی جهاد دانشگاهی اضافه کردکرد: نتایج این آزمون ۲۰ روز تا یک ماه پس از برگزاری از طریق سایت مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به نشانی hrtic.ir اعلام میشود.