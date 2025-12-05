پخش زنده
امروز: -
پاییز خوانسار ترکیبی از رنگهای خیالانگیز، هوای مطبوع و آرامشی منحصربهفرد ومقصد گردشگران در غرب استان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ در فصل پاییز برگهای زرد و نارنجی، بوی باغهای تازه بارانخورده و آرامشی که در کمتر جایی پیدا میشود این شهر کوهستانی را به یکی از محبوبترین مقصد طبیعتگردی در ایران تبدیل میکند.
اگر در پاییز به خوانسار سفر کنید، علاوه بر طبیعت خیرهکننده، میتوانید از آبچشمهها، کوچهباغها و روستاهای اطراف نیز بازدید کنید. اقامتگاههای بومگردی و هتلهای آرام و کوچک شهر هم بهترین فضای پاییزی را برای شبمانی فراهم میکنند.