استاندار تهران امروز به همراه جمعی از مدیران از روستاهای بخش مرکزی تهران بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت طرحهای عمرانی، خدماتی و مسائل مرتبط با طرحهای هادی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محمدصادق معتمدیان ابتدا در بازدید از روستای همهسین، مسائل مربوط به طرح هادی، موضوعات حریم روستا و وضعیت پروژههای عمرانی را مورد بررسی میدانی قرار داد.
سپس هیأت همراه در روستای مسگرآباد حضور یافت و آخرین وضعیت پروژههای عمرانی این روستا و همچنین روند اجرای بزرگراه شهید شوشتری در مجاورت روستا بررسی شد.
معتمدیان همچنین با حضور در مسجد رسولاکرم (ص) روستای مرتضیگرد با اهالی دیدار و از نزدیک دغدغههای مردم را شنید.
استاندار تهران گفت: حلوفصل بسیاری از مسائل روستاها از طریق کارگروههای تخصصی استان دنبال خواهد شد و دستگاهها موظف هستند به وظایف قانونی خود عمل کنند و از بروز کوتاهیهای گذشته جلوگیری شود، بهویژه در حوزه حریم و اجرای تعهدات قانونی.
استاندار تهران در ادامه با تشریح مهمترین چالشها و ضرورتهای مدیریت توسعه در روستاهای پیرامون پایتخت، بر حفظ حریمها، صیانت از محیطزیست، مقابله جدی با ساختوساز غیرمجاز، رعایت حقوق مردم، احیای هویت روستایی و بازگشت عدالت در تخصیص منابع تأکید کرد.
وی با اشاره به برخی گلایهها درباره محدودیتهای قانونی گفت: باید بپذیریم که این محدودیتها برای آزار مردم نیست؛ برای حفظ آینده همین مردم است. اگر حریمی برای شهرها تعریف میشود، به خاطر آینده پایتخت و ذخایر زیستی آن است. اگر این قواعد سست گرفته شود، همین مشکلات امروز دوباره تشدید میشود؛ کمبود آب، برق، گاز، معضلات اجتماعی و هزاران مسئله دیگر که نتیجه عدم اجرای قانون است.
وی افزود: وقتی چشمانداز طبیعی و ارزشمند یک منطقه تخریب میشود، درواقع حق مردم ضایع شده است. طبیعت متعلق به مردم است، نه افراد سودجو. ساخت آلونکها و ساختوسازهای غیرمجاز زیبایی و سرمایه طبیعی را نابود کرده است.
معتمدیان بر ضرورت توقف کامل تخلفات تأکید کرد و گفت: از امروز هیچکس حق ندارد به هیچ عنوان مجوز یا اجازه فعالیت غیرقانونی بدهد. دهیاریها، بخشداریها و فرمانداری مسئول اصلی صیانت از قانون هستند. نباید بگوییم فلان محدوده مربوط به یک روستاست و بقیه رها باشند. همهجا باید با دقت و حساسیت نظارت شود.
وی ادامه داد: در ساختار جدید استانداری، دفتر صیانت و نظارت بر حریمها را ایجاد کردهایم تا نظارتها دقیق و دائمی باشد. همه مدیران باید مسئولیت بپذیرند. مردم میبینند و قضاوت میکنند. دیگر زمان وعدههای بدون عمل گذشته است.
استاندار تهران با صراحت گفت: سرمایه اجتماعی بزرگترین دارایی حکومت است. مردم میگویند مسئولان میآیند، قول میدهند و میروند و هیچ اتفاقی نمیافتد. این حرف کاملاً درست است. اگر به قولمان عمل نکنیم، مردم حق دارند اعتماد نکنند. دولت بدون سرمایه اجتماعی معنا ندارد.
معتمدیان با اشاره به بیعدالتیهای انباشته در مناطق مختلف استان گفت: در همین تهران، برخی نقاط ۱۶ متر سرانه دارند و بعضی روستاها با هزار جمعیت یک مدرسه چهارکلاسه دارند. این یعنی بیعدالتی. تهران ۵۰۰ روستا دارد و ۹۲۲ آبادی؛ این حجم گسترده سکونت نیازمند توجه ویژه است.
وی تأکید کرد: ساختار فعلی برخی دستگاهها در رسیدگی به روستاها کارآمد نیست و مدیران مربوطه باید اصلاح ساختار را جدی بگیرند.