نماینده ولی فقیه در استان و استاندار همدان پیام مشترکی را به مناسبت سی امین جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان،صادر کردند
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان،نماینده ولی فقیه در استان و استاندار همدان با صدور پیام مشترکی به مناسبت سی امین جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان، برگزاری این جشنواره را بلوغ فرهنگی همدان و نشانه پیوند دیرینه این سرزمین با هنر و اندیشه بیان تاکید کردند: جشنواره رویدادی است که نه در سطح یک تقویم هنری، بلکه در قامت یک تجربه جمعی ظهور میکند و میتواند جان تازهای در فضای فرهنگی استان همدان بدمد.
در پیام مشترک آیت ا... حبیبالله شعبانی موثقی و حمید ملانوری شمسی آمده است: این جشنواره، امتداد همان سنتی است که هنر را عامل شکلدهنده هویت اجتماعی میداند و نسلهای تازه را در مدار تخیل و فهم عمیقتر از جهان قرار میدهد.
در بخش دیگری از این پیام تاکید شده است: تئاتر کودک و نوجوان، صحنهای برای بیان ساده نیست؛ میدان ظریف تربیت ذهنها و بیدار کردن حس پرسشگری است. امام جمعه و استاندار همدان با قدردانی از کوششهای ارزشمند همه همراهان این عرصه، از همه مسئولان فرهنگی، هنرمندان، پیشکسوتان هنرهای نمایشی و دوستداران فرهنگ و هنر دعوت میشود تا با همدلی و همافزایی، این رویداد را به جشن بالندگی ذهنهای جوان بدل کنند و صحنه امروز را به گذرگاهی برای فردایی روشنتر، پویاتر و استوار بر خرد و خلاقیت بسازند.