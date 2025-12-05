به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، شهرآورد ۱۰۶ پایتخت میان پرسپولیس و استقلال در چارچوب رقابت‌های هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال ایران، امروز (۱۴ آذر) از ساعت ۱۵:۳۰ در ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک برگزار شد.

وحید کاظمی قضاوت شهرآورد ۱۰۶ را بر عهده دارد. علی احمدی، بهمن عبداللهی، حسین زمانی کمک‌های او در این مسابقه هستند. میثم حیدری به عنوان داور VAR و امیرمحمد داودزاده و بیژن حیدری به عنوان کمک‌ها حضور دارند.

استقلال و پرسپولیس تاکنون ۱۰۵ بار مقابل یکدیگر قرار گرفته‌اند. در این ۱۰۵ دربی، ۲۹ برد سهم پرسپولیس، ۲۶ برد سهم استقلال و ۵۰ بازی نیز با تساوی به پایان رسیده است. استقلال تا پیش از برگزاری دیدار هفته دوازدهم برابر پرسپولیس، با ۱۹ امتیاز در ۱۰ بازی در صدر جدول قرار دارد و پرسپولیس نیز در ۱۱ بازی با ۱۸ امتیاز تیم دوم جدول است.

این دیدار با تساوی بدون گل به پایان رسید.

ترکیب پرسپولیس:

پیام نیازمند، حسین کنعانی زادگان، مهرداد محمدی، مرتضی پورعلی گنجی، امیدعالیشاه، سرژ اوریه، میلاد سرلک، محمد عمری، سروش رفیعی، اوستون اورونوف و علی علیپور

ترکیب استقلال:

آنتونیو آدان، صالح حردانی، رستم آشورماتوف، سامان فلاح، حسین گودرزی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، دیدیه اندونگ، یاسر آسانی، مونیر الحدادی، علیرضا کوشکی و سعید سحرخیزان