به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،خسرو کنعانی در حاشیه برگزاری آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضائیه اظهار کرد: آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضائیه امروز توسط مرکز آزمون جهاد دانشگاهی در تبریز برگزار شد.

وی افزود:در این آزمون در حوزه برادران تعداد ۱۸۳۷ نفر در مرکز آموزش علمی کاربردی ماشین سازی به رقابت پرداختند. در حوزه خواهران نیز تعداد ۱۳۰۰ نفر دانشگاه ملی مهارت تبریز و تعداد ۱۰۷۹ نفر از دانشگاه پیام نور تبریز در این آزمون شرکت کردند.

وی یادآور شد: آزمون استخدامی بانک شهر نیز پنجشنبه ۱۳ آذر ماه با حضور ۱۷۶ نفر برگزار شد.

سرپرست سازمان جهاد دانشگاهی آذربایجان شرقی با اشاره به هماهنگی‌های انجام‌شده تصریح کرد: تلاش کرده‌ایم با همکاری دستگاه‌های اجرایی شرایط لازم برای نظم‌دهی، مدیریت ورود داوطلبان و رعایت استاندارد‌های برگزاری آزمون‌ها را فراهم کنیم تا فرآیند بدون مشکل طی شود.

وی گفت: نتایج این آزمون‌ها از طریق وب سایت مرکز آزمون جهاددانشگاهی اطلاع رسانی می‌شود.