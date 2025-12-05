برگزاری آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضائیه در تبریز
سرپرست سازمان جهاد دانشگاهی آذربایجان شرقی از برگزاری آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضائیه در تبریز با حضور۴۲۱۶ نفر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،خسرو کنعانی در حاشیه برگزاری آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضائیه اظهار کرد: آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضائیه امروز توسط مرکز آزمون جهاد دانشگاهی در تبریز برگزار شد.
وی افزود:در این آزمون در حوزه برادران تعداد ۱۸۳۷ نفر در مرکز آموزش علمی کاربردی ماشین سازی به رقابت پرداختند. در حوزه خواهران نیز تعداد ۱۳۰۰ نفر دانشگاه ملی مهارت تبریز و تعداد ۱۰۷۹ نفر از دانشگاه پیام نور تبریز در این آزمون شرکت کردند.
وی یادآور شد: آزمون استخدامی بانک شهر نیز پنجشنبه ۱۳ آذر ماه با حضور ۱۷۶ نفر برگزار شد.
سرپرست سازمان جهاد دانشگاهی آذربایجان شرقی با اشاره به هماهنگیهای انجامشده تصریح کرد: تلاش کردهایم با همکاری دستگاههای اجرایی شرایط لازم برای نظمدهی، مدیریت ورود داوطلبان و رعایت استانداردهای برگزاری آزمونها را فراهم کنیم تا فرآیند بدون مشکل طی شود.
وی گفت: نتایج این آزمونها از طریق وب سایت مرکز آزمون جهاددانشگاهی اطلاع رسانی میشود.