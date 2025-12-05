سرپرست معاونت مالی، حقوقی و مجلس وزارت نیرو مطرح کرد؛

ضرورت مشارکت بخش‌ خصوصی در برنامه‌های دولتی

سرپرست معاونت مالی، حقوقی و مجلس وزارت نیرو گفت: امروز ما نیازمند مشارکت و حضور بخش‌ خصوصی در برنامه‌های دولتی هستیم و باید از ظرفیت سرمایه‌گذاران خصوصی در پروژه‌های عمرانی استفاده و از آنها حمایت‌های لازم را انجام دهیم.