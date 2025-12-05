سرپرست معاونت مالی، حقوقی و مجلس وزارت نیرو مطرح کرد؛
ضرورت مشارکت بخش خصوصی در برنامههای دولتی
سرپرست معاونت مالی، حقوقی و مجلس وزارت نیرو گفت: امروز ما نیازمند مشارکت و حضور بخش خصوصی در برنامههای دولتی هستیم و باید از ظرفیت سرمایهگذاران خصوصی در پروژههای عمرانی استفاده و از آنها حمایتهای لازم را انجام دهیم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
، آرش کردی در سفر کاری خود به شهرستان اهر ضمن بازدید از محل احداث سد ایثا، مجتمع فولاد و تصفیهخانه آب و فاضلاب این شهرستان با اشاره به روند اجرای پروژههای آب و فاضلاب در استان آذربایجانشرقی گفت:طرح تصفیهخانه آب و فاضلاب اهر آماده اجرا و سرمایهگذار آن نیز تعیین شده است. وزارت نیرو روند اجرای این طرح را با اولویت پیگیری و تسهیل خواهد کرد.
وی همچنین درباره مشکلات تامین انرژی شهرک صنعتی اهر نیز اظهار کرد: برای بررسی و رفع مشکل تامین برق این شهرک هفته آینده جلسه کارشناسی در وزارت نیرو تشکیل میشود و امیدواریم این موضوع نیز در سریعترین زمان ممکن حل گردد.
کردی در خصوص آخرین وضعیت سد ایثار اهر نیز گفت: هماهنگیهای لازم با سازمان برنامه و بودجه برای پیشبرد عملیات ساختگاه سد ایثار در دستور کار وزارتخانه قرار گرفته است.