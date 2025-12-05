به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل؛ آیت الله عاملی افزود: جمهوری اسلامی خط بطلانی بود بر این نظریه که حجاب و محدودیت‌های حجابی، زن را از پیشرفت باز می‌دارد؛ در حال حاضر، ۳۳ درصد هیئت علمی دانشگاه‌ها زن است و ۶۰ درصد دانشجویان دانشگاه‌ها را دختران تشکیل می‌دهند؛ همچنین بسیاری از زنان ما در مناصب بسیار حساس کشور خدمت می‌کنند در حالی که در دوره کشف حجاب پهلوی اینگونه نبود و زن‌ها سهمی از مناصب عالی و علمی نداشتند.

خطیب نماز جمعه اردبیل با اشاره به برگزاری یک مناظره که اخیراً در کشور برگزار شد گفت: اصل مناظره خوب است و تضارب آراء باعث می‌شود حقایق، روشن شود و نسل‌ها به حقیقت‌ها آگاه شوند؛ از حقانیت اهل بیت (ع) باید تمام قد دفاع کنیم و کوتاهی در آن باب جایز نیست، چون رسول خدا به مرجعیت علمی آن‌ها تصریح کرده است؛ همچنین طبیعت مناظره این است که گاهی مناظره کنندگان ولو به صورت غیر عمدی، خط قرمز و مسلمات یکدیگر را زیر سوال می‌برند و این برای انسجامِ ملی سمی مهلک است.

آیت الله عاملی افزود: با توجه به اینکه انسجام ملی در حمله‌ی اخیر آمریکا و رژیم صهیونی به عنوان یکی از عوامل اصلی، خطر را از کشور دفع کرد، بنابراین باید مواظب باشیم که زمینه‌ی خدشه در انسجام ملی درست نشود به همین جهت این گونه مناظرات در حال حاضر اولویت ندارد و به جای آن می‌توان در فضای مجازی حقانیت اهل بیت (ع) را با برهان و استدلال، کاملاً تبیین کرد.

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به اینکه رژیم صهیونی در حق ایران اشتباهات بزرگی مرتکب شده است افزود: یکی از بزرگ‌ترین و ناشیانه‌ترین اشتباه رژیم صهیونی این است که فرزند سلطنت را به عنوان رهبر اپوزیسیون ایران تعیین کرده، در حالی که او از خاندانی است که بالاترین خیانت را به خاک ایران و ملت ایران مرتکب شده‌اند؛ در زمان پدر و پسر، بدترین تجزیه خاک ایران صورت گرفت؛ ملت ما در آن زمان نه حاکمیت ملی داشت و نه استقلال سیاسی، نه پیشرفت علمی داشت و نه وزن سیاسی؛ علاوه بر اینها به اعتراف سلطنت طلب‌ها، این فرد از کوچکترین هوش مدیریتی محروم است، چرا که در کنار دیوار ندبه با کلاه یهودی، صهیونیست شده است و حالا یک یهودی می‌خواهد بر کشور پهناور مسلمان ریاست بکند؛ همچنین او به شدت آمریکا، اروپا و اسرائیل را به تحریم و حمله به ایران تشویق می‌کند.