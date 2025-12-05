پخش زنده
چالشها و فرصتهای سرمایه گذاری در گلستان، امشب در میزگرد تخصصی شبکه خبر مورد بررسی قرار میگیرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ هفته ایران جان در معاونت خبر صدا و سیمای گلستان در قالب ۱۳ برنامه گفتوگو محور به بررسی مهمترین چالشهای استان پرداخته میشود.
ویژه برنامه بررسی چالشها و فرصتهای سرمایه گذاری در گلستان، امشب در میزگرد تخصصی شبکه خبر از ساعت ۲۲ و ۴۵ دقیقه به صورت زنده از شبکه خبر پخش خواهد شد.
موضوعاتی مانند خلیج گرگان، چالشها و فرصتهای اینچه برون، صنایع تبدیلی کشاورزی، گردشگری، محصولات راهبردی کشاورزی، تنش آبی و ریزگرد از جمله محورهایی خواهد بود که این ایام در قالب برنامههای گفتوگو مورد توجه قرار خواهد گرفت.