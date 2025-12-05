به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ سرهنگ پاسدار حمیدرضا ابراهیمی معاون سابق آماد و پشتیبانی سپاه روح الله استان مرکزی و از رزمندگان مدافع حرم به رحمت ایزدی پیوست.

جلسه شورای اجتماعی شهرستان خنداب در خصوص اجرای برنامه‌های هفته فرهنگی این شهرستان و معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های شهرستان خنداب در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی برگزار شد.

جلسه شورای راهبری شهرستان خنداب نیز با موضوع ساماندهی سامانه ملی سخا در زمینه هماهنگی بین دستگاه‌ها، خیریه‌ها و خیرین فعال برگزار شد.

مدرسه ۷ کلاسه خیرساز «یاس فاطمی» با حضور مسئولین شهرستانی و خیر مدرسه ساز در محله ازنا شازند افتتاح شد.

جلسه مشترک اتاق بازرگانی استان مرکزی و دانشگاه تفرش با هدف شناخت ظرفیت‌های منطقه‌ای و تقویت ارتباط میان دانشگاه تفرش و بخش صنعت برگزار شد.

در ستاد مدیریت بحران شهرستان شازند موضوعات آلودگی هوا و انتشار گاز‌های آلاینده و برنامه‌ریزی برای آمادگی دستگاه‌های اجرایی در فصل سرما بررسی شد.

آزمون ورودی دانشگاه‌های افسری ارتش جمهوری اسلامی ایران همزمان با سراسر کشور با حضور داوطلبان در گروه‌های ریاضی فیزیک، تجربی، انسانی و معارف اسلامی همزمان با ۲۶ حوزه سراسر کشور در اراک برگزار شد.

کاروان ترویج بهره وری کشاورزی با شعار «خاک‌های سالم برای شهر‌های سالم» و با هدف گسترش آگاهی عمومی درباره اهمیت خاک سالم در توسعه پایدار شهر‌ها و روستا در تفرش برگزار شد.