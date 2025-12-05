معاون عمرانی استاندار کرمان در سفر به شهرستان شهربابک ضمن حضور در سیزدهمین اردوی جهادی، در اولین جشنواره نان تنور منطقه شرکت کرد

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ایت الهی موسوی معاون عمرانی استاندار کرمان در سفر به شهرستان شهربابک ضمن حضور در سیزدهمین اردوی جهادی، کلنگ پروژه گازرسانی به دو روستا را به زمین زد و در اولین جشنواره نان تنور منطقه شرکت کرد

این اردو با همکاری مجتمع مس شهربابک، دانشگاه علوم پزشکی و سپاه، با هدف ارائه معاینات پزشکی رایگان برای روستاییان برگزار شد.

همچنین در این سفر و با حضور معاون عمرانی استاندار، کلنگ پروژه گازرسانی به روستاهای کنگ و ندیک به زمین زده شد. آیت‌اللهی موسوی اعلام کرد که اعتبار این پروژه ۴۹۰ میلیارد ریال است و افزود: ۲۰۲۲ متر خط تغذیه اجرا خواهد شد و برای ۱۰۰ خانوار در این دو روستا است