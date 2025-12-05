مدیرعامل منطقه آزاد اینچه برون گفت: طرح مسائل و مشکلات استان‌ها در قاب رسانه ملی مسیر حل مشکلات را کوتاه‌تر و فراهم‌تر خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ حسن ملک حسینی در حاشیه حضور در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر تاکید کرد: رویداد ملی ایران جان یک فرصت مناسب برای پیگیری مسائل مختلف دستگاه‌های اجرایی فراهم کرده است.

ملک حسینی افزود: در شرایط کنونی منطقه آزاد اینچه برون به عنوان یک ظرفیت فوق العاده استانی و ملی مطرح شده است.

وی گفت: تقویت این منطقه یک اقدام مثبت برای منطقه پیرامونی ما شامل آسیای میانه و اورآسیا و حتی چین خواهد بود.