به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، امام جمعه صومعه سرا در این مراسم با گرامیداشت یاد خاطره شهدا به ویژه شهدای امنیت گفت: امروز آرامش و آسایش ما به برکت خون شهداست، شهدائی که جان خود را برای امنیت کشور و حفظ وطن و کشور فدا کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین جلالی با اشاره به جایگاه رفیع شهدا افزود: شهدا مردان نیکی بودند که در جهاد با دشمنان ومخلین نظم و امنیت جان خود را فدا کردند و به فیض شهادت نائل آمدند و از پاداش الهی بهره‌مند شدند.

ستوان دوم شهید سید مهیار کیازاده در ۱۳ آذر در تعقیب سارقان سابقه دار به شهادت رسید.