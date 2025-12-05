پخش زنده
ظرفیت ذخیرهسازی سیب زمینی تا ۶۰۰ هزار تن در استان همدان افزایش
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان،به گفته رییس سازمان جهادکشاورزی استان همدان در حال حاضر ۶۳ سردخانه جدید با ظرفیتی حدود ۳۰۰ هزار تن در دست احداث است که با تکمیل آنها استان همدان ظرفیت ذخیره سازی ۶۰۰ هزار تن سیب زمینی را خواهد داشت.
آقای رضا بهراملو با بیان اینکه ۳۰۰ هزار تن ظرفیت ذخیرهسازی در سطح استان وجود دارد که ۹۰ درصد آن حدود ۲۷۰ هزار تن برای سیبزمینی و مابقی برای محصولاتی مانند سیر است.
رییس سازمان جهادکشاورزی همدان افزود:در راستای حمایت از سردخانهداران، تغییر کاربری برای ایجاد سردخانهها بدون دریافت عوارض برای کاهش هزینههای اولیه انجام شده است. بهراملو با اشاره به راهاندازی طرح اورژانس کشاورزی به عنوان یک نوآوری ملی گفت: این طرح برای اولین بار در کشور مطرح و عملیاتی شده و به کشاورزان اجازه میدهد در صورت برخورد با آفت یا بیماری با تماس شماره مشخص، بلافاصله تیمهای امدادی اعزام شده و از خسارات احتمالی جلوگیری کنند.
وسعت اراضی کشاورزی استان همدان یک میلیون و ۱۴۹ هزار هکتار است که ۷۲۲ هزار و ۸۴۵ هکتار آن زیر کشت سالانه و دائمی است و ۲۶۲ هزار و ۴۶۵ هکتار آن در آیش قرار دارد.