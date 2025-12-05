به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از شرکت ملی صنایع پتروشیمی، حسن عباس‌زاده، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی امروز (جمعه، ۱۴ آذر) در جریان بازدید اعضای فراکسیون نظارت بر صنعت نفت، گاز و پتروشیمی مجلس شورای اسلامی از مجتمع پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس اظهار کرد: بر اساس آخرین گزارش‌ها، این پالایشگاه اکنون ۸۰ درصد خوراک خود را دریافت می‌کند و با تکمیل جمع‌آوری فلرها، ظرفیت آن به ۱۰۰ درصد می‌رسد و می‌توان از ظرفیت موجود در بیدبلند در مسیر رشد و پیشرفت صنعت ارزش آفرین پتروشیمی بهره‌مند شد.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی جمع‌آوری روزانه حدود ۶۰۰ میلیون فوت‌مکعب گاز مشعل را یکی از اهداف کلیدی این پروژه دانست و گفت: حجم کل سرمایه‌گذاری انجام‌شده در زنجیره پروژه‌های بیدبلند بیش از ۵ میلیارد دلار است و فقط بخش جمع‌آوری و انتقال گاز‌های فلر، بدون احتساب تجهیزات پالایشی، ۱.۱ میلیارد دلار هزینه داشته است که این بخش اکنون با پیشرفت قابل‌توجهی همراه است.

عباس زاده با اشاره به اینکه جمع‌آوری گاز‌های فلر یکی از پیچیده‌ترین عملیات‌های صنعت نفت است، تصریح کرد: برخی از این فلر‌ها بیش از ۷۰ سال قدمت داشته‌اند و اتصال آنها به شبکه جمع‌آوری نیازمند مسیر‌های طولانی لوله‌کشی و نصب کمپرسور‌های متعدد بوده است که اکنون اتصال بخش زیادی از این فلر‌ها نهایی شده است.

وی از جمع‌آوری گاز از ۵۷ مشعل در قالب این پروژه خبر داد و گفت: تا این لحظه ۱۴ مشعل خاموش شده و گاز آنها وارد مسیر فرآورش شده است. سایر فلر‌ها نیز با سرعت در حال اتصال به شبکه هستند و طبق برنامه، تا پایان سال آینده بخش عمده عملیات تکمیل می‌شود.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی تأکید کرد: این پروژه به‌تنهایی بخش بزرگی از تعهدات ایران در حوزه کاهش انتشار کربن و عمل به معاهدات محیط‌زیستی را پوشش می‌دهد.

جمع‌آوری ۱.۵ میلیارد فوت‌مکعب گاز در چهار پروژه بزرگ

عباس‌زاده با اشاره به چهار پروژه اصلی جمع‌آوری گاز‌های مشعل گفت: مجموع حجم گاز جمع‌آوری‌شده از این طرح‌ها ۱.۵ میلیارد فوت‌مکعب در روز معادل ۴۲ میلیون مترمکعب خواهد بود که سهم مهمی در کاهش ناترازی گاز کشور دارد.

وی چهار پروژه بزرگ را شامل موارد زیر عنوان کرد: بیدبلند خلیج فارس: بزرگ‌ترین پروژه جمع‌آوری و فرآورش گاز‌های فلر، پالایشگاه گاز خلیج فارس به‌عنوان پروژه مادر، پروژه جمع‌آوری گاز‌های فلر در حوزه انتخابیه بهبهان و استان خوزستان، پروژه بهبود عملکرد فلر‌ها و تأمین خوراک پتروشیمی مارون.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی افزود: در پروژه خلیج فارس، روزانه ۲۴۰ میلیون فوت‌مکعب گاز جمع‌آوری می‌شود که بخش عمده آن اکنون در سرویس قرار دارد و خوراک مجتمع‌های پتروشیمی بندرامام را نیز تأمین می‌کند.

کمبود خوراک و ظرفیت خالی ۲۲ درصدی صنعت پتروشیمی

عباس‌زاده تأمین خوراک را مهم‌ترین چالش برنامه هفتم توسعه صنعت پتروشیمی دانست و بیان کرد: در حال حاضر ۲۲ درصد ظرفیت صنعت پتروشیمی خالی است و دلیل اصلی این وضعیت، کمبود خوراک است. جمع‌آوری گاز‌های فلر، مهم‌ترین و پایدارترین راهکار برای تأمین خوراک این صنعت راهبردی است.

وی افزود: در سال اول برنامه هفتم، تمامی تکالیف صنعت پتروشیمی به‌طور کامل انجام شد. در سال دوم نیز از ۱۵ طرح هدف‌گذاری شده برای افزایش ۷ میلیون تن ظرفیت اسمی، ۱۰ طرح محقق شده است و یکی از طرح‌ها تا خردادماه به بهره‌برداری می‌رسد.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به برنامه بهینه‌سازی مصرف گاز در استان‌های سردسیر گفت: پارسال با مشارکت دو مجتمع پتروشیمی، پروژه‌هایی در پنج استان سردسیر عملی شد که نقش مؤثری در کاهش مصرف گاز و تأمین خوراک مجتمع‌ها داشت. امسال نیز پروژه‌های مشابهی در حال اجراست. همچنین جایگزینی خوراک نیروگاه‌ها با LNG نیز یکی از مسیر‌های مهم آزادسازی گاز برای صنعت پتروشیمی است.