ظهر امروز اردبیل شاهد صحنه‌هایی معنوی و کم‌نظیر بود. جایی که هم‌زمان با ادامه خشکسالی و کاهش بارش‌ها، مردم مؤمن، دوشادوش هم ایستادند، و نماز باران را اقامه کردند. فضای مصلای امام خمینی، آمیخته‌ای از آرامش، امید و نجوا‌های خالصانه بود؛ دل‌هایی که از خداوند، رحمت و گشایش آسمان‌ها را طلب می‌کردند..

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل؛ ظهر امروز اردبیل شاهد صحنه‌هایی معنوی و کم‌نظیر بود. جایی که هم‌زمان با ادامه خشکسالی و کاهش بارش‌ها، مردم مؤمن، دوشادوش هم ایستادند، و نماز باران را اقامه کردند.

فضای مصلای امام خمینی، آمیخته‌ای از آرامش، امید و نجوا‌های خالصانه بود؛ دل‌هایی که از خداوند، رحمت و گشایش آسمان‌ها را طلب می‌کردند.