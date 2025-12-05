پخش زنده
امروز: -
ظهر امروز اردبیل شاهد صحنههایی معنوی و کمنظیر بود. جایی که همزمان با ادامه خشکسالی و کاهش بارشها، مردم مؤمن، دوشادوش هم ایستادند، و نماز باران را اقامه کردند. فضای مصلای امام خمینی، آمیختهای از آرامش، امید و نجواهای خالصانه بود؛ دلهایی که از خداوند، رحمت و گشایش آسمانها را طلب میکردند..
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل؛ ظهر امروز اردبیل شاهد صحنههایی معنوی و کمنظیر بود. جایی که همزمان با ادامه خشکسالی و کاهش بارشها، مردم مؤمن، دوشادوش هم ایستادند، و نماز باران را اقامه کردند.
فضای مصلای امام خمینی، آمیختهای از آرامش، امید و نجواهای خالصانه بود؛ دلهایی که از خداوند، رحمت و گشایش آسمانها را طلب میکردند.