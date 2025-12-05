تأکید امامان جمعه کردستان بر حفظ وحدت در برابر دشمنان تأکید امامان جمعه کردستان بر حفظ وحدت در برابر دشمنان تأکید امامان جمعه کردستان بر حفظ وحدت در برابر دشمنان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، امامان جمعه استان در خطبه‌های این هفته خود با تأکید بر بیانات اخیر مقام معظم رهبری درباره حفظ وحدت در برابر دشمن گفتند: حتی با وجود اختلاف سلیقه‌ها باید وحدت مقدس را همچون دوران دفاع مقدس حفظ کنیم، زیرا که وحدت، عامل پیروزی ماست.

آنان با اشاره به ۱۶ آذر روز دانشجو گفتند: دانشجو نمادی از استکبارستیزی و مقابله با آمریکای جنایتکار است و این روز در واقع روز مبارزه با استکبار و استعمار است و دانشجویان با افزایش بینش و تحلیل سیاسی هیچگاه در دام سیاست‌بازان نمی‌افتند.

خطیبان جمعه استان در ادامه ضمن تبریک ولادت حضرت زهرا (س) و روز زن عنوان کردند: بدون تردید نقش سازنده زنان ایرانی در تمام عرصه‌های توسعه علمی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی قابل تحسین است. از این رو باید کوشید تا با رفع موانع و کشف توانمندی‌های بانوان، نقش بی بدیل آنان در عرصه‌های گوناگون اجتماعی و همچنین مدیریت کانون خانواده مورد توجه قرار گیرد.

توجه به مسئولیت‌های اجتماعی، رعایت تقوای الهی و محکومیت جنایات رژیم صهیونستی از دیگر فراز‌های خطبه‌های امروز امامان جمعه استان بود.