به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، لیگ برتر پومسه بانوان با نام جام ستارگان، امسال با حضور ۱۵۸ پومسه رو در قالب ۳۱ تیم برگزار شد که در پایان تیم ملی پوشان البرز با کسب ۴۱۰ امتیاز عنوان قهرمانی را کسب کرد، تیم‌های معراج با ۲۶۰ امتیاز و آس ستارگان با ۲۳۰ امتیاز سکو‌های دوم و سوم را بدست آوردند.

این رقابت‌ها امسال به سبک رقابت‌های جهانی به صورت تک حذفی در چهار دور و در دو بخش تیمی و انفرادی برگزار شد.