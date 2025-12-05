آموزش و پرورش گلستان در اطلاعیه‌ای نحوه برگزاری کلاس‌های درس به صورت مجازی را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ براساس اطلاعیه استانداری گلستان و با هدف پیشگیری از گسترش موارد ابتلا به آنفلوانزا، فعالیت تمامی مدارس و مراکز آموزشی استان در روز‌های شنبه و یکشنبه ۱۵ و ۱۶ آذرماه در هر دو نوبت صبح و عصر به صورت مجازی و غیرحضوری برگزار می‌شود.

در این اطلاعیه تأکید شده است که آموزش تعطیل نیست و برنامه کلاس‌ها مطابق روال، صرفاً از طریق بستر آموزشی «شاد» ارائه خواهد شد. بر این اساس، ساعات آموزش دوره ابتدایی از ۸ تا ۱۱ و دوره متوسطه از ۱۱ تا ۱۴ تعیین شده است.

با وجود غیرحضوری بودن آموزش، حضور مدیران، معاونان و معلمان در مدارس الزامی است تا ضمن پشتیبانی از کلاس‌های مجازی، پاسخ‌گوی نیاز‌های آموزشی و فنی دانش‌آموزان و اولیا باشند.

فعالیت اداره‌کل و ادارات آموزش و پرورش در مناطق چهارده‌گانه استان طبق روال گذشته ادامه خواهد داشت و تمامی امتحانات داخلی مدارس در این دو روز لغو شده است. زمان‌بندی جدید امتحانات از سوی مدارس اطلاع‌رسانی خواهد شد.

در بخش دیگری از اطلاعیه، با اشاره به افزایش موارد ابتلا به آنفلوانزا از دانش‌آموزان و خانواده‌ها خواسته شده است رعایت نکات بهداشتی، تهویه مناسب محیط و رسیدگی به علائم اولیه بیماری را جدی بگیرند.

گفتنی است نحوه فعالیت مدارس در روز‌های بعدی هفته، طی اطلاعیه‌ای جداگانه اعلام خواهد شد.