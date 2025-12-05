پخش زنده
امام جمعه ماکو گفت: نهضت امام خمینی (ره) اگرچه از حوزههای علمیه آغاز شد، اما قلب آن در دانشگاهها میزد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ حجتالاسلام سید محمد هاشمی امروز در خطبههای نماز جمعه ماکو که در مسجد جامع این شهر برگزار شد، با تبریک روز دانشجو، اظهار داشت: روز شانزدهم آذر در ایران اسلامی به نام «روز دانشجو» نامگذاری شده است؛ چراکه یادآور رویدادی تاریخی در سال ۱۳۳۲ و شهادت سه دانشجوی دانشگاه تهران در اعتراض به دخالتهای خارجی و بازگشت روابط ایران و بریتانیا است.
وی با گرامیداشت یاد شهدای دانشجویی، افزود: این روز در تقویم جمهوری اسلامی تنها یک تاریخ نیست، بلکه نماد مقاومت، بیداری و مسئولیتپذیری دانشجو در برابر ظلم و استکبار است.
حجت الاسلام هاشمی با اشاره به جایگاه علم در مکتب اهلبیت (ع)، تصریح کرد: در این مکتب، علم چراغ راه مسئولیت اجتماعی است و دانشجوی تربیتیافته در آن، علم را نه برای قدرتطلبی شخصی، بلکه بهعنوان نوری برای روشنایی راه جامعه میداند.
وی با اشاره به سخنان امام صادق (ع) مبنی بر اینکه «علم قدرت است»، خاطرنشان کرد: نهضت امام خمینی (ره) اگرچه از حوزههای علمیه آغاز شد، اما قلب تپنده آن در دانشگاهها میزد. دانشجوی مسلمان ایرانی ثابت کرده که میتواند هم در اوج قلههای علمی جهان بدرخشد و هم در مبارزه با طاغوت پیشگام باشد.
امام جمعه ماکو با تأکید بر تغییر صحنه نبرد امروز به سمت جنگ نرم و تهاجم فرهنگی، گفت: دشمن با شبههافکنی و ترویج بیبندوباری درصدد جدا کردن نسل جوان از آرمانهای انقلاب است؛ بنابراین وظیفه دانشجویان سنگینتر شده و «جهاد علمی» بزرگترین فریضه آنان است.
حجت الاسلام هاشمی دانشجویان را پرچمداران فردای کشور خواند و افزود: آنان باید با سلاح علم، ایمان و بصیرت از حریم انقلاب و ارزشهای اسلامی حفاظت کنند و به وعده الهی مبنی بر آمادهسازی هرگونه قدرت – که امروزه بزرگترین آن قدرت علمی است – ایمان داشته باشند.
شهید دستغیب؛ الگوی عالم عاملی و شهید محراب
وی با اشاره به سالروز شهادت آیتالله سید عبدالحسین دستغیب، اظهار کرد: این شهید محراب مصداق روشن آیه قرآن است که میفرماید: «مردانی که بر عهد خود با خدا صادقانه ایستادند».
امام جمعه ماکو با اشاره به وصیتنامه شهید دستغیب مبنی بر دفاع از اسلام و انقلاب، گفت: شهادت در محراب عبادت، سنتی است که از امیرالمؤمنین علی (ع) آغاز شد و شهید دستغیب نیز در ادامه همان راه، در مسجد جامع شیراز به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
وی با تأکید بر لزوم اصلاح الگوی مصرف، اظهار کرد: اسراف در استفاده از نعمتهایی مانند آب، برق و گاز، نه تنها گناه اقتصادی، بلکه خطایی اخلاقی و بیاحترامی به نعمتهای الهی است.