پخش زنده
امروز: -
سومین دوره مسابقات کشتی سنتی «آشیرما» با قهرمانی تیم خوی به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ خوی با امتیاز ۱۰۲، فاتح سومین دوره مسابقات کشتی سنتی «آشیرما» کشور شد و تیمهای آذربایجان شرقی و اردبیل به ترتیب دوم وسوم شدند.
در این رقابتها ۶۰ ورزشکار از پنج استان حضور داشتند.
کشتی آشیرما از رشتههای اصیل ایرانی است که در آن ورزشکاران با عبور دادن دست از روی کتف حریف و گرفتن کمربند، به اجرای فنون و کسب امتیاز میپردازند.
این رشته هماکنون در قالب کمیته تخصصی تحت نظر فدراسیون ورزش روستایی، عشایری و بازیهای بومیمحلی فعالیت میکند.
از اهداف برگزاری این مسابقات، احیای میراث پهلوانی، توسعه ورزشهای سنتی و ایجاد انگیزه در نسل جوان برای آشنایی بیشتر با آیینهای ورزشی اصیل ایرانی عنوان شده است.
خوی خاستگاه ورزش کشتی سنتی «آشیرما» است و چند ورزشکار اهل خوی دارای مدال جهانی در این رشته هستند.