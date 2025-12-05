راهکار عبور از تنش خشکسالی، مدیریت مصرف آب و ترویج روش‌های نوین کشاورزی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ خطیب جمعه اراک گفت: مدیریت مصرف آب و ترویج روش‌های نوین کشاورزی، راهکار عبور از تنش خشکسالی است.

نماینده ولی فقیه در استان خطبه‌های نماز جمعه امروز اراک را با هشدار پیامد‌های کاهش منابع آبی آغاز کرد و افزود: با وجود خشکسالی بی سابقه چند سال اخیر و پیش بینی کاهش محصولات کشاورزی آبی، باید همه ظرفیت‌های کشور در راستای بهره‌برداری درست و تقویت زیرساخت‌های آبی بسیج شوند.

آیت‌الله دری نجف‌آبادی بهبود مدیریت منابع آب در صنعت و کشاورزی را از مهترین مولفه‌های صرفه جویی در شرایط کنونی دانست.

امام جمعه اراک در فراز دیگری از خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به سالروز وفات حضرت‌ام البنین سلام الله علیها به جایگاه رفیع بانوان در نظام مقدس جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت: امروز شاهد حضور فعال و اثرگذار خواهران در عرصه‌های علمی، مدیریتی، حوزوی، پزشکی و پرستاری هستیم.

تاکید بر ولایتمداری، اتحاد و یکپارچگی در برابر استکبار جهانی، توجه به شاخص‌های ورزش در جمهوری اسلامی و گرامیداشت ۱۶ آذر روز دانشجو از دیگر محور‌های خطبه‌های نماز جمعه این هفته در اراک بود.