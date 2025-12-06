بررسی روند اجرای طرحهای عمرانی شهرستان جم
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر از طرحهای عمرانی بخش ریز شهرستان جم بازدید و روند اجرای این طرحها را بررسی کرد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، شاهپور رجایی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر با حضور در بخش ریز شهرستان جم، از مجموعهای از طرحها عمرانی در دست اجرا بازدید کرد.
در این بازدید که فرماندار شهرستان جم و تعدادی از مسئولان محلی حضور داشتند، رجایی با اشاره به تأکید رئیس جمهور و رویکرد دولت وفاق ملی بر تکمیل طرحهای نیمهتمام، اظهار کرد: دستگاههای اجرایی و فرمانداران باید منابع محدود اعتباری را به شکل هدفمند و اولویتدار برای تکمیل طایرحه نیمهتمام، بهخصوص در حوزههای آموزشی، ورزشی، بهداشتی و درمانی، تأمین آب و ایمنی راهها هزینه کنند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر همچنین بر لزوم بازنگری و بهروزرسانی نقشهها، مشخصات فنی و وضعیت اعتباری طرحها از سوی مدیران و ناظران دستگاههای اجرایی تأکید کرد و خواستار مهندسی مجدد و بهینهسازی فنی و اقتصادی طرحها شد.
وی با بیان اینکه زمان باقیمانده تا دهه مبارک فجر محدود است، بر مدیریت زمان و تسریع در تکمیل طرحهای هدفگذاریشده تأکید کرد و افزود: رعایت کیفیت اجرا و استفاده از مصالح استاندارد، از مطالبات جدی استاندار بوشهر و شورای فنی استان است و دستگاههای اجرایی و ناظران سازمان نظام مهندسی باید به عنوان امین بیتالمال و مردم، مراقبتهای لازم را انجام دهند.
رجایی در ادامه با بازدید از طرحهای آموزشی بخش ریز، ارتقاء کیفی نما و منظر فضاهای آموزشی را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان باید ضمن رعایت دستورالعملهای وزارت آموزش و پرورش، در معماری، سازه و طراحی محیط مدارس به هویت و فرهنگ جوامع محلی توجه ویژه داشته باشد.
سالن ورزشی روستای درهبان، پلهای بلوار میانی شهر ریز به روستاهای تشان درهبان، دو مدرسه ۶ کلاسه در روستاهای پشتو و حسینآباد ریز، پارک ساحلی شهر انارستان و عملیات بهسازی و ایمنسازی بخشی از جاده جم – پالایشگاه مورد بازدید میدانی معاون عمرانی استاندار بوشهر قرار گرفت.