فرماندار شهرستان دشتی از پیشرفت مناسب اجرای طرح میدان گازی خارتنگ خبر داد و گفت: ورود زودهنگام این میدان گازی به مدار تولید، نقش مهمی در رفع ناترازی انرژی و تقویت پایداری شبکه خواهد داشت.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر ، رضا مقاتلی فرماندار دشتی با حضور در منطقه عملیات طرح بزرگ میادین گازی خار تنگ، از نزدیک در جریان مراحل اجرایی، پیشرفت فیزیکی و برنامه‌ریزی‌های فنی و عملیاتی این طرح مهم قرار گرفت.

در این بازدید که با همراهی جمعی از مدیران شهرستان و کارشناسان فنی وزارت نفت انجام شد، فرماندار دشتی با حضور در بخش‌های مختلف طرح، از جمله کارگاه‌های عملیاتی، سایت‌های حفاری، مسیر‌های انتقال و بخش‌های تجهیزاتی، با متخصصان، مهندسان و کارگران گفت‌و‌گو کرد و در جریان جزئیات اجرای کار قرار گرفت.

مقاتلی با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی و جهادی نیرو‌های فعال در طرح اظهار کرد: این طرح یکی از طرح‌های تأثیرگذار در حوزه تأمین انرژی کشور است و خوشبختانه روند اجرای آن با پیشرفت مناسبی همراه بوده است. با اهتمام مجموعه وزارت نفت و تلاش مستمر عوامل اجرایی، برنامه‌ریزی شده است که بخشی از ظرفیت میدان گازی خارتنگ پیش از موعد مقرر و تا پیش از آغاز فصل زمستان وارد مدار تولید شود.

وی افزود: ورود زودهنگام این میدان گازی به مدار تولید، نقش مهمی در رفع ناترازی انرژی و تقویت پایداری شبکه خواهد داشت و این موضوع از اولویت‌های مهم دولت وفاق در حوزه انرژی است.

فرماندار دشتی با اشاره به همراهی ارزشمند مردم در اجرای این طرح، گفت: مشارکت و همکاری خوب مردم شهرستان دشتی، یکی از عوامل مهم در تسهیل اجرای این طرح بزرگ بوده است و جا دارد از صبوری و همراهی آنان با گروه‌های عملیاتی وزارت نفت تشکر کنم. مردم دشتی همواره در اجرای طرح‌های ملی پیشگام و حامی بوده‌اند.

مقاتلی با تأکید بر لزوم تداوم روند فعلی اجرای طرح، اظهارکرد: از تمامی دستگاه‌های مرتبط انتظار داریم همان‌گونه که تاکنون با جدیت پای کار بوده‌اند، در ادامه مسیر نیز برای تحقق زمان‌بندی پیش‌بینی‌شده تلاش مضاعف داشته باشند.

فرماندار دشتی همچنین تاکید کرد: از عوامل طرح نیز انتظار می‌رود خواسته‌ها و مطالبات محق مردم از جمله بکارگیری نیرو‌های بومی را جهت تسهیل در اجرای این طرح و نیز تسریع در روند کاری این میدان در نظر گرفته و جهت انجام آنها در دستور کار خود قرار دهند چرا که همراهی مردم و جامعه پیرامونی نقشی بی بدیل در عملیاتی شدن امورات مختلف خواهد داشت.