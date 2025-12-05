به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ آیشانی مداگانگودا - لَبه، نماینده مقیم برنامه توسعه سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران که جهت امضای تفاهم نامه مشترک میان دولت ایران با برنامه توسعه سازمان ملل متحد و سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) به ارومیه سفر کرده بود، از سایت رشکان پارک ملی دریاچه ارومیه بازدید کرد.

در این بازدید که با حضور مهری اثنی عشری مدیر ملی طرح بین‌المللی حفاظت از تالاب‌های ایران همراه بود، حجت جباری مدیرکل حفاظت محیط زیست استان در خصوص آخرین وضعیت پارک ملی دریاچه ارومیه توضیحاتی را ارائه کرد.

مداگانگودا پس از بازدید از بخش‌های مختلف سایت از جمله مرکز تیمار حیات وحش و سایت تکثیر و پرورش گونه در معرض انقراض گوزن زرد ایرانی، از تلاش‌های مجموعه حفاظت محیط زیست استان تقدیر کرد و بر آمادگی سازمان ملل متحد در جهت همکاری در راستای رفع مشکلات و بهبود وضعیت دریاچه ارومیه تاکید کرد.

این بازدید با حضور علیرضا سید قریشی معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی و سعید موسوی معاون محیط زیست انسانی اداره کل همراه بود.