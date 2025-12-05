به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ گرامیداشت سالروز ولادت دخت نبی مکرم اسلام و روز زن و تاکید بر نقش دانشجو در پیشرفت کشور محور خطبه‌های نماز جمعه دیگر شهر‌های استان بود.

حجت الاسلام رحیمی خطیب جمعه ساوه اصلاح قیمت بنزین اجتناب‌ناپذیر دانست و گفت: این اصلاح باید مرحله‌ای، عادلانه و با شفافیت کامل اجرا شود تا هم عدالت اجتماعی برقرار گردد و هم فشار اقتصادی از دوش دولت و مردم برداشته شود.

حجت الاسلام میرصادقی امام جمعه خمین با اشاره به هفته فرهنگی این شهرستان از عوامل برگزار کننده این رویداد خواست با توجه به مناسبت‌های پیش رو ازجمله سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و ذریه پاکش امام خمینی (ره) برنامه‌های این هفته را با شکوه بیشتر نسبت به سال گذشته برگزار کنند.

حجت الاسلام مهدی نژاد امام جمعه شهر شازند با اشاره به ۱۶ آذر روز دانشجو گفت: دانشجو باید معتقد به توانایی‌ها و موفقیت‌هایی کشور در زمینه‌های داخلی و خارجی تربیت شود تا فردا که نوبت مدیریت و کارایی به او می‌رسد توان اداره امور را داشته باشد.

حجت الاسلام سعیدی امام جمعه کمیجان با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با بانوان و تبریک روز زن گفت: اهل تکاثر همواره از روی جهالت، کج فهمی، دنیا طلبی و مقام خواهی به اهل کوثر ظلم می‌کنند و هر بار هم رسوا و نابود می‌شوند.

حجت‌الاسلام دانشی امام جمعه آشتیان با تشریح جایگاه و حقوق زنان در نظام اسلامی گفت: برخی محدودیت‌ها در رفتار و پوشش بانوان ریشه در عقلانیت و هماهنگی با فطرت انسانی دارد و مردان نیز موظف‌اند برای پیشگیری از آسیب‌های اخلاقی و اجتماعی به پوشش و رفتار صحیح پایبند باشند.

حجت‌الاسلام اجرایی خطیب جمعه تفرش گرامیداشت ۱۶ آذر روز دانشجو را یادآور ایستادگی و رشادت دانشجویان در برابر نظام استبدادی وابسته به انگلیس و آمریکا دانست و گفت: امروز دانشجوی انقلابی باید در صحنه‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی حضور مؤثر داشته باشد.

حجت الاسلام ربانی امام جمعه محلات هم دانشجویان را به فراگیری توامان علم، معنویت و سیاست فراخواند و گفت: دانشجوی انقلابی، ایمان و علم را به صنعت پیوند می‌زند و با مطالبه‌گری دلسوزانه مسئولان را به خدمت بیشتر به مردم وادار می‌کند.

در دلیجان هم حجت‌الاسلام نیکویی با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور مدیریت قوی، کار جهادی و اقدام عملی را از راهبرد‌های بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی دانست و افزود: قطعاً مشکلات با استفاده از ظرفیت جوانان انقلابی حل می‌شود.

