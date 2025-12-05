افول محبوبیت ترامپ به علت افت عملکرد اقتصادی دولت
محبوبیت رئیسجمهور آمریکا در هفتههای اخیر به طور محسوسی کاهش یافته و تحلیلها نشان میدهد افت نگرش رأیدهندگان به عملکرد اقتصادی دولت مهمترین عامل این روند است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از نیویورک به نقل از روزنامه نیویورکتایمز، میانگین نظرسنجیها نشان میدهد شکاف نارضایتی از دونالد ترامپ در حال افزایش است و اکنون میزان عدم حمایت از او ۱۴ درصد بیشتر از میزان حمایت اوست؛ فاصلهای که فقط چند هفته پیش ۱۰ درصد بود، این تغییر هر چند کوچک است اما پس از ماهها ثبات در شاخصهای محبوبیت رئیسجمهور، تحول قابل توجهی محسوب میشود.
محوریترین علت این افت محبوبیت، نگرانی گسترده رأیدهندگان نسبت به شرایط اقتصادی است؛ نگرانیهایی که دامنه آن حتی به برخی متحدان دیرینه رئیسجمهور نیز رسیده و باعث شده آنها از کاخ سفید بخواهند تمرکز بیشتری بر مسائل معیشتی داشته باشد، کاخ سفید در واکنش گفته است دولت بر «تأمین رفاه اقتصادی» و «کاهش هزینههای زندگی» تمرکز دارد؛ هرچند در عمل، شاخصها کاهش حمایت مردمی را تأیید میکند.
بخش مهمی از کاهش محبوبیت ترامپ مربوط به رأیدهندگان مستقل است؛ تنها ۳۱ درصد از آنان در نظرسنجی دانشگاه مارکت عملکرد او را تأیید کردهاند، در حالی که این رقم در تیرماه ۴۱ درصد بود، همچنین حمایت مردان سفیدپوست دارای تحصیلات دانشگاهی، که از ارکان اصلی پایگاه رأی ترامپ در سال گذشته بودند، از ۴۷ درصد به ۴۰ درصد سقوط کرده است.
هر چند ترامپ همچنان در میان جمهوریخواهان از حمایت بسیار بالای ۹۱ درصدی برخوردار است، اما بخشهایی از حزب نیز در هفتههای اخیر با او دچار تنش شدهاند؛ از جمله اختلافات علنی با نماینده مارجوری تیلور گرین و عقبنشینی دولت از انتشار برخی اسناد پرونده جفری اپستین تحت فشار جمهوریخواهان.
افول اصلی محبوبیت ترامپ از حوزه اقتصادی ناشی میشود؛ جایی که میزان رضایت از عملکرد او از ۴۳ درصد در تابستان به تنها ۳۶ درصد در آبان رسیده است. کاهش رضایت حتی در میان جمهوریخواهان نیز محسوس بوده و از ۸۲ درصد به ۷۵ درصد افت کرده است، همزمان سهچهارم آمریکاییها گفتهاند هزینههای خرید روزمره آنها افزایش یافته و تنها ۲۶ درصد معتقدند ترامپ در مهار هزینههای زندگی موفق بوده است.
این روزنامه در پایان نوشت که هر چند ترامپ تلاش کرده با معرفی خود به عنوان «رئیسجمهور مقرون به صرفه» چهرهای اقتصادی ارائه کند، اما پیامهای متناقض او درباره «بحران هزینههای زندگی» و طولانی شدن تعطیلی دولت فدرال، تأثیر مطلوبی بر افکار عمومی نداشته و کاهش محبوبیت او همچنان ادامه دارد.