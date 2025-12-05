

به گزارش



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، علی بابایی کارنامی در آیین اختتامیه چهارمین المپیاد ورزشی کارکنان وزارت بهداشت در ساری، گفت: حل مشکلات کادر درمان هم از جنبه بودجه‌ای و هم از منظر سیاست‌گذاری در دستور کار مجلس قرار دارد

نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی افزود: افزایش دستمزد کادر درمان و تدوین پیش‌نویس مقابله با خشونت علیه کادر درمان از جمله حمایت‌های نهاد قانونگذاری از مدافعان سلامت است.

او با بیان اینکه در کمیسیون اجتماعی مجلس بدنبال صیانت از حقوق بانوان بویژه در حوزه تفاوت مزد و درآمد بویژه کادر درمان هستیم، ادامه داد: لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت از زمان قانون برنامه پنجم توسعه مطرح و در ادوار مختلف معطل مانده بود و مجلس شورای اسلامی و دولت با عزم جدی به صورت ویژه آن را پیگیری می‌کنند

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری کرد همانگونه که طرح اصلاح قانون مهریه به سرعت تصویب شد، لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت نیز به سرانجام برسد.





بابایی کارنامی با تاکید بر اینکه، قانون اساسی باید زیرساخت‌های لازم را برای رفاه آحاد جامعه تامین کند، گفت: حوزه سلامت بسیار موضوع مهمی است و کارکنان و پرسنل این حوزه باید مورد حمایت قرار گیرند.





با بیان اینکه بانوان پا به پای آقایان برای پیشرفت کشور تلاش می‌کنند تدبیر وزارت بهداشت در برگزاری چهارمین المپیاد ورزشی کارکنان وزارت بهداشت ویژه بانوان بسیار ارزشمند توصیف کرد که جای قدردانی دارد.