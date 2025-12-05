به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان،هیچ گونه تغییر نرخ و تغییر سهمیه بنزین خودرو‌ها را از امشب نخواهیم داشت.

محمد بنی سعید مدیر شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی منطقه آبادان در پاسخ به سوالات خبرنگار صداوسیمای مرکز آبادان این خبر را از قول وزیر محترم نفت و نیز مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران اعلام کرد.

وی اضافه کرد در صورت اعمال هرگونه تغییر در نرخ و یا سهمیه بنزین خودروها، تاریخ و شرایط آن توسط سخنگوی محترم دولت جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.