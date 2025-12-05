پخش زنده
امروز: -
رئیس فدراسیون دوومیدانی، مدیران منطقه آزاد کیش را مسئول حاشیههای ایجاد شده در بخش بانوان مسابقه دوی ماراتن کیش میداند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، احسان حدادی، رئیس فدراسیون دوومیدانی در واکنش به حاشیه های ایجاد شده درباره ماراتن کیش، گفت: ما حدود سه ماه پیش بود که با مسئولان ورزش تمام مناطق آزاد و دبیرخانه مناطق آزاد جلسه گذاشتیم و آمادگی خود را برای همکاری در برگزاری مسابقات ماراتن و دوهای خیابانی اعلام کردیم. به همه دوستان و مسئولان ورزش مناطق آزاد هم تاکید کردیم که هدف ما برگزاری مسئولانه و قانونمند این مسابقات است و به همین خاطر تمام مسابقات باید با کسب مجوز و هماهنگی فدراسیون انجام شود.
وی ادامه داد: متاسفانه مسئولان منطقه آزاد کیش و افراد برگزارکننده، زیر بار هماهنگی با فدراسیون نرفتند و به هشدارهای ما در روزهای منتهی به برگزاری مسابقه هم توجه نکردند. حالا هم با توجه به حاشیههای ایجاد شده، باید خودشان درباره این موضوع پاسخگو باشند.
حدادی درباره اظهارنظر مسئولان منطقه آزاد کیش درباره استفاده از ماده ۶۵ و عدم نیاز برگزاری رویدادها به کسب مجوز، گفت: ماده ۶۵ به مواردی اشاره دارد که پای ارگان و مسائل دولتی در میان باشد. فدراسیون دوومیدانی، اما نهادی عمومی و غیر دولتی به شمار میرود و شامل ماده ۶۵ نمیشود.
رئیس فدراسیون دوومیدانی افزود: فدراسیون چندی پیش نخستین فستیوال دوومیدانی کودکان ایران را با حضور صدها ورزشکار و خانواده هایشان برگزار کرد و هیچ حاشیهای در این ابعاد هم به وجود نیامد. همواره هم از برگزاری چنین رویدادهای بزرگی که ۵ هزار دونده را به خود جذب کرده حمایت میکند، اما با نظارتهای لازم و شرایطی که حاشیه و مسئلههای این چنینی ایجاد نشود.