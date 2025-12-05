به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمد عشقی در پیامی روز جهانی داوطلب هلال احمر را گرامی داشت و نوشت: روز جهانی داوطلب در جمعیت هلال احمر، بهانه‌ای ارزشمند است برای تقدیر از کسانی که بدون چشمداشت و تنها با انگیزه‌های انسانی و شهروندی، فارغ از هر قومیت، رنگ، نژاد و زبان، برای ایثار و کمک به همنوع اعلام آمادگی کرده و در خط مقدم انسانیت حضوری فعال، اثربخش و امیدآفرین دارند.

شما سرمایه‌های بی‌بدیل این جمعیت هستید. چه در دل بحران‌ها و حوادث، چه در برنامه‌های اجتماعی، حمایتی، آموزشی و بشردوستانه، همواره ثابت کرده‌اید که خدمت بی‌منت زیباترین جلوه انسانیت است. حضور شما در امدادرسانی‌ها، فعالیت‌های داوطلبانه، حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده، ترویج فرهنگ نوع‌دوستی و همراهی در تمامی مأموریت‌ها، معنای واقعی «خدمت‌رسانی در همه‌جا» را محقق ساخته است.

شعار امسال روز جهانی داوطلب – «اقدامات محلی در همه‌جا» – تصویری روشن از تلاش‌های خالصانه شماست؛ شما که در تمامی نقاط استان، از کوچک‌ترین روستا‌ها تا پرتلاش‌ترین محله‌های شهری، با قلبی سرشار از محبت، همدلی و مسئولیت‌پذیری قدم در مسیر خدمت نهاده‌اید.

به عنوان مدیرعامل و نیز به عنوان عضوی کوچک از خانواده بزرگ داوطلبان هلال‌احمر استان، فرارسیدن این روز عزیز را به تمامی داوطلبان بی‌ادعا، خیرین و واقفین گرانقدر، جوانان پرتلاش، امدادگران و نجاتگران سخت‌کوش، و همچنین همکاران گرامی در معاونت داوطلبان استان و شهرستان‌ها تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.

امیدوارم فرهنگ ارزشمند داوطلبی روزبه‌روز بیش از پیش در جان و روح جامعه ما و سراسر جهان ریشه بدواند و در سایه همدلی و انسانیت، آینده‌ای روشن‌تر برای بشریت رقم بخورد.

با آرزوی سلامتی، توفیق و تداوم این مسیر روشن انسان‌دوستی برای یکایک شما.