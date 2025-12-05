پخش زنده
جشنواره ملی موسیقی بیت و حیران در سردشت پس از سه روز رقابت هنرمندان نواحی ایران به پایان رسید و برترین تکنوازان و گروههای موسیقی معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، یازدهمین جشنواره سراسری موسیقی بیت و حیران با برگزاری آیین اختتامیه و معرفی برترینها در شهرستان سردشت به کار خود پایان داد.
این رویداد سهروزه که با هدف معرفی ظرفیتهای موسیقی نواحی ایران برگزار شد، میزبان صدها هنرمند از استانها و اقوام مختلف کشور بود و نقشی پررنگ در پاسداشت میراث شنیداری و فرهنگ موسیقایی مناطق گوناگون ایفا کرد.
در جریان این جشنواره، هیئت داوران ۵۹ اثر انفرادی و ۹ گروه موسیقی را در بخشهای مختلف مورد ارزیابی قرار دادند.
در بخش گروهنوازی، دو گروه «چیلار ترکمن» از گلستان و «سرو شیدا» از چهارمحال و بختیاری به صورت مشترک عنوان نخست را کسب کردند. گروههای «هاوار» از کردستان و «مستاک پهره» از سیستان و بلوچستان نیز مشترکا در جایگاه دوم قرار گرفتند.
گروههای «موکریان» از آذربایجانغربی، «یاغیش» از آذربایجانشرقی و «نغمههای شایچیان» از خراسانشمالی نیز رتبه سوم را به دست آوردند.
در بخش تکنوازی نیز امیرحسین رمضانیان از شیروان، حسن باقری از مازندران و عمران رحمانی از گنبدکاووس به طور مشترک مقام نخست را از آن خود کردند. همچنین امین جعفرزاده از شیروان و تینا حدادیان از فاروج مشترکاً در جایگاه دوم ایستادند.
یازدهمین جشنواره ملی موسیقی بیت و حیران از ۱۱ تا ۱۳ آذرماه در سردشت برگزار شد و هنرمندان با اجرای آثار اصیل و بومی، رنگی تازه به صحنه موسیقی نواحی کشور بخشیدند.